La Selección Chilena hizo un partido para el olvido ante Paraguay y no pudo salir de la igualdad sin goles, resultado que no sirve para nada en las aspiraciones de La Roja por llegar al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

El partido de Chile fue tan discreto y el sentir del público tan grande que Eduardo Berizzo terminó renunciando a la dirección técnica de La Roja, dejando sin entrenador para el partido frente a Ecuador el próximo martes.

Uno que analizó la caída con duras palabras fue Hernán ‘Clavito’ Godoy, histórico DT del fútbol chileno: “Yo lo vengo repitiendo tantas veces, me da pena ver el fútbol chileno. No puede ser un equipo chileno que juegue en casa de esa manera y no gane”, dijo a Bolavip Chile.

Godoy no aprobó a Pizarro y Brereton. | Foto: Photosport

“El centro delantero paraguayo era bueno, pero Chile jugó casi todo el partido con un hombre más. Los paraguayos pararon bien el partido”, complementó el histriónico e histórico DT nacional.

Godoy apunta con el dedo: “En Chile no pasa nada, pero no hay ataque. Me van a perdonar y con respeto, pero con Brereton no pasa nada, que se vaya para su casa, no porque su segundo apellido sea Díaz tiene que jugar por Chile”.

Otro que no se salvó en el cierre fue un debutante por Chile: “No pasa nada con Damián Pizarro, son cabros inmaduros, les falta roce, competencia. Es la causa del sistema de campeonato que tenemos, pero nadie se moja el culo y dice las verdades”, remató.

Día y hora ante Ecuador

La Roja deberá tomar un avión y viajar hasta Quito para desafiar a Ecuador en la temible altura de la capital ecuatoriana donde el combinado nacional suele complicarse. El lance es el martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental.

¿Quién dirige ante Ecuador?

Nicolás Córdova aparece como el reemplazante natural de Eduardo Berizzo para tomar el equipo antes de enfrentar a Ecuador, aunque la ANFP deberá buscar técnico para un 2024 cargado de actividad para La Roja.