Siguen los coletazos tras la sorpresiva nómina de Ricardo Gareca. El “Tigre” dio a conocer la lista de sus 24 escogidos para la Selección Chilena, donde destacan más ausencias que presencias, causando así una oleada de reacciones tanto positivas como negativas.

Tanto exjugadores y extécnicos como comentaristas deportivos, volcaron su atención en las ausencias más notorias; las de Arturo Vidal y Gary Medel. Sin embargo, un histórico referente de La Roja y de Universidad Católica, se enfocó en otras bajas de esta lista.

En conversación con BOLAVIP, Jorge Aravena mostró su preocupación ante la ausencia de Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, dos jugadores que viven un gran momento en el elenco precordillerano.

De igual forma, reconoció en primera instancia: “Gareca está en el absoluto derecho de citar a quien estime conveniente para el proyecto de Chile”.

“Mortero” liquida a los referentes pero pide sangre nueva

Muchos coinciden con que Arturo Vidal y Gary Medel ya no tienen cabida en la Selección Chilena. El “Mortero” por su parte, adhiere a esa moción.

“Arturo desde que regresó a Chile, salvo algún partido donde ha tenido alguna actuación más que regular, no ha trascendido… Y Gary… me parece que ya no están para la Selección“, destacó.

Luego, consultado por las ausencias de Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, agregó: “Me sorprende. Me parece muy extraño porque son dos jugadores emergentes de muy buen nivel y que van en ascenso en sus carreras”.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para una de las sorpresas de la nómina; el volante de Unión La Calera, César Pérez: “De repente hay jugadores que les toca la desventura de jugar en equipos que no están muy bien en la tabla, pero ojo, Pérez no juega solo, a mí me encanta cómo juega al fútbol”, cerró.

Gonzalo Tapia y Alexander Aravena sorprendieron al no estar en la nómina del “Tigre”.

Cuándo comienza la participación de la Selección Chilena en la Copa América 2024

Antes de comenzar su participación en la Copa América 2024, Chile enfrentará a su símil de Paraguay el día 11 de junio en el Estadio Nacional.

10 días después, La Roja de Gareca hará su estreno en el certamen de naciones más antiguo del mundo. El debut será ante la Selección de Perú en el AT&T Stadium en Houston, Texas.