La Selección Chilena adiestrada por Eduardo Berizzo dio a conocer su extensa convocatoria para lo que serán los próximos desafíos de ‘La Roja’ en las Clasificatorias ante Uruguay y Colombia, en la que varias sorpresas fueron las que se dejaron ver dentro de esta nómina.

Ante esto, un histórico ex Seleccionado Nacional como lo es Miguel Ángel Neira conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desglosó lo que fue esta convocatoria, en la que criticó la ausencia de Claudio Bravo.

“Me parece muy rara la nómina, que no llamen a Claudio Bravo es una falta de respeto, Bravo es titular en el Betis, un equipo que siempre pelea cosas importantes, lo encuentro super raro, no sé que pasa ahí. No me explicó porque no esté, que esté lesionado, me parece que no es una causa para no llamarlo”, comenzó indicando Neira.

Siguiendo en su desglose, el histórico de la UC no compartió lo que fue el retorno de Charles Aránguiz a la Selección Chilena, tildándolo como un jugador ya viejo para este proceso del ‘Toto’.

Pizarro es una de las sorpresas de la nómina | Foto: Photosport

“Charles Aránguiz no, ya está viejo, está en su etapa final. Puede ser por su experiencia que lo hayan llamado”, confesó a Bolavip.

Finalmente, Neira mostró su gran felicidad por la convocatoria del delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, a quien hoy en día lo ve mejor aspectado que Ben Brereton y lo ve como titular compartiendo cancha con Alexis Sánchez.

“Me gustó mucho que hayan llamado a Lucas Assadi y Damián Pizarro, yo creo que Damián Pizarro en estos momentos es más que Ben Brereton y haría una buena dupla con Alexis Sánchez”, finalizó.