Histórico de la selección chilena apunta a Arturo Vidal: "Esto demuestra que la no nominación de Marcelo Díaz no ha pasado por los técnicos, ha pasado por los jugadores"

Arturo Vidal fue categórico con un posible regreso de Marcelo Díaz a la Selección Chilena. “A mí parecer creo que no le alcanza para la Selección ya”, expresó el King a través de una transmisión de Twitch, donde argumentó que hoy en día habían jugadores muy competitivos en la zona media.

El ex seleccionado nacional, Osvaldo Arica Hurtado considera que el mediocampista de 36 años no debería opinar de estos temas. “No es potestad de él. Uno como futbolista puede tener una opinión, pero no puede catalogar o cerrarle las puertas a nadie, más en el equipo de Chile, si no es el club”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Arica Hurtado fue más allá y considera que estas palabras demuestran que hay algo más allá en la ausencia de Marcelo Díaz en La Roja. “Uno se tiene que dedicar a jugar y los que arman los equipos arman los equipos. Eso demuestra que la no nominación de Marcelo Díaz no de ahora, de siempre, no ha pasado por el técnico, ha pasado por los jugadores”.

El exfutbolista recordó sus tiempos como profesional, comparándolos con los actuales. “Imagínate que en la época nuestra, habían compadres muy pesados, muy odiosos y uno lo validada como lo que eran como jugador, uno dejaba eso afuera, eran otros códigos. Anda a hablar de otro jugador, te reventaban, pero ahora están con esas libertadores de opinar, de decir y listo”.

Arturo Vidal es criticado por opinión de Marcelo Diáz (Foto: Photosport)

“Lo ganado de ellos en cancha es un agradecimiento total, pero no es la potestad para decir que venga este o venga este otro. Reconocimiento total a lo que hecho él y su carrera, pero ojalá no entrar en el tema ese”, finalizó.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Roja recibe a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago y visita a Venezuela el martes 17/10 en el Monumental de Maturín.