Cada vez que aparece el nombre de Marcelo Díaz en los diversos medios de comunicación, los hinchas de Universidad de Chile se ilusionan con que la noticia sea sobre un retorno al elenco universitario.

Y es que en todos los mercados de pases el bicampeón de América aparece en la órbita del Romántico Viajero, pero lo cierto es que estos son solo rumores y todavía su retorno está lejos de suceder.

Díaz vistiendo la camiseta del conjunto itálico | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El actual jugador de Audax Italiano dejó en claro en conversación con DSports Radio que ahora está más cerca de llegar a Racing Club que al club que lo vio nacer futbolísticamente.

“Fui a Argentina a verlos por la Copa Libertadores. Dolió porque teníamos muchas ilusiones de que esta vez se podía dar. Lamentablemente en los penales se le dio a Boca”, partió diciendo en la entrevista sobre la eliminación de La Academia en el torneo internacional.

“Siempre me gustaría volver. Hoy me encuentro jugando en Audax Italiano de Chile, hago el curso del entrenador, pero nadie sabe qué puede suceder mañana. Creo que he hecho las cosas bastante bien, que he dejado buenas impresiones y eso genera que el día de mañana uno pueda regresar”, finalizó.

En la actual temporada, “Carepato”, como le apodan, ha jugado 26 encuentros y ha dado 2 asistencias.

¿CÓMO LE FUE A MARCELO DÍAZ EN RACING?

En total, Díaz jugó durante tres años en La Academia, donde el mediocampista nacional alcanzó a disputar 46 partidos y pudo levantar dos títulos: la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019.