Histórico de la Selección Chilena y su gran decepción en La Roja sub 23: "Pensé que iba hacer más"

La Selección Chilena sub 23 se despidió de su gran sueño de poder avanzar al cuadrangular del Preolímpico Sudamericano, en el que ‘La Roja’ cayó por un contundente 5-0 ante Argentina, echando por el suelo todas las ilusiones.

Sobre esto, un histórico nacional como lo es Jorge Aravena conversó con Bolavip Chile en exclusiva y dio su impresión a la presentación del equipo de Nicolás Córdova, en la que fue bastante duro.

“Nos pasaron por arriba, nada que hacer, no tuvimos un solo tiro al arco de Argentina en todos los 90 minutos”, comenzó indicando Aravena.

Siguiendo en dicho punto, el ‘Mortero’ rescató de gran manera lo que fue el rendimiento de Vicente Pizarro en el equipo de todos y reveló su gran desilusión por César Pérez.

Pérez es una de las grandes desilusiones en La Roja | Foto: CONMEBOL

“Hubo jugadores rescatables, el arquero a pesar de los 5 goles creo que tuvo unas buenas contenciones meritorias. Vicente Pizarro me gustó lo que hizo, no se entregó hasta el final. Me decepcionó mucho lo que hizo (César) Pérez, pensé que iba hacer más en el partido”, declaró.

Finalmente, Aravena fue muy enfático en que muchas palabras para este fracaso hoy en día no hay, ya que el partido ante Argentina fue un duro golpe de realidad para nuestro fútbol.

“Nos hacen cinco, no hemos tenido ninguna posibilidad de anotar un gol, estamos absolutamente eliminados, no hay mucho que se pueda decir. Lo cierto que ha sido un fracaso muy estrepitoso”