El entrenador argentino Eduardo Berizzo se la jugó en el duelo de la Selección Chilena ante la Selección de Uruguay por Alexander Aravena y días después lo puso en los minutos finales ante la Selección Colombia, pero en ambos partidos el jugador de la Universidad Católica tuvo que hacer la pega sucia y ayudar a Gabriel Suazo en zona defensiva.

Pese a eso, una de las grandes promesas del elenco precordillerano y del fútbol chileno estuvo lejos del nivel que ha mostrado en las últimas temporadas en el Campeonato Nacional, lo que no dejó indiferente a los hinchas nacionales.

Aravena es parte del parte del recambio de la Roja | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Uno que conoce de cerca al ex jugador de Ñublense de Chillán es Jorge Mortero Aravena, quien conversó con Bolavip Chile sobre el rendimiento de Aravena en ambos encuentros de La Roja.

“Ante Uruguay jugó, el equipo no caminó y evidentemente no se le puede responsabilizar de la derrota y ante Colombia entró un ratito no más”, arrancó diciendo.

“Todos esperábamos mucho más de él, pero es muy prematuro para dar una opinión definitiva sobre su futuro en la Roja. Yo hubiese preferido que hubiese mostrado más pero no lo hizo. Quedó en deuda pero hay que esperarlo porque es un muchacho joven”, remató.

Ahora, habrá que esperar hasta la Fecha FIFA de octubre para ver si el “Monito”, como le apodan, volverá a estar presente en las nóminas del estratega trasandino.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú?

La Roja recibirá a Perú el 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.