El ex jugador cruzado tendrá una dura lucha en un equipo que aspira a cosas improtantes en la presente Copa Libertadores.

Alexander Aravena tendrá de compañero en Gremio de Porto Alegre a un ex jugador del Barcelona

Hace unos días, se conoció del traspaso de Alexander Aravena al Gremio de Porto Alegre dejando a su club formador, Universidad Católica para vivir su primera aventura en el extranjero.

Pero el cuadro brasileño tiene altas aspiraciones y es por eso que se ha reforzado de buena manera y no solo con el ex mundidalista sub 17, quien tendrá que pelear mucho para quedarse con un puesto de estelar.

Pues bien, no contentos con la llegada del ex cruzado, ahora el conjunto gaucho fue por un premio mayor y puso sus ojos en Europa, donde acordaron la llegada de un ex delantero del Barcelona de España.

Gremio se lleva a un ex compañero de Arturo Vidal en Barcelona

Fue el periodista Fabrizio Romano, quien dio la buena nueva y anunció que Gremio acordó el fichaje del danés Martín Braithwaite, quien tenía un acuerdo para seguir su carrera en Europa, pero no prosperó.

“Gremio ha llegado a un acuerdo para fichar a Martin Braithwaite como nuevo delantero después de que el acuerdo con el Olympiacos colapsara”, aseguró el comunicador para luego agregar más datos sobre el ex jugador del Espanyol.

Martín Braithwaite en su época en el Barcelona (Archivo)

“A pesar de estar con ficha médica (exámenes), regresó a Barcelona procedente desde Atenas… y ahora viaja desde Brasil”, señaló Romano, dando la exclusiva que el ex compañero de Arturo Vidal en los catalanes, ahora compartirá camarín con el Monito.