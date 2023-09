Durante las últimas temporadas la Universidad de Chile ha tenido que pelear en la parte baja de la tabla de posiciones del fútbol chileno, situación que está bien lejano a lo que su historia dice.

Si hay alguien que ha estado ligado al club pese a su retiro del fútbol profesional es Johnny Herrera, ex guardameta que alcanzó a jugar 497 partidos con el club y levantó 13 títulos con el Romántico Viajero.

Herrera sigue recordando lo que fue su paso por el Bulla | FOTO: Photosport

Ahora, el Samurai Azul, como le apodan, es panelista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y fue ahí que contó una anécdota que llamó la atención de los hinchas azules.

Y es que en el reconocido programa estaban hablando sobre la situación que tuvo que atravesar Arturo Vidal en el partido con la Selección Chilena y el icónico arquero de la U confesó jugó lesionado de gravedad la final del torneo 2011 ante Universidad Católica.

“Una vez tuve una fractura de muñeca. La mitad de los médicos me decían que me operara y la otra mitad me decía que cicatrizara solo, pero justo jugábamos las finales contra Católica en el Campeonato 2011. Jorge Sampaoli me decía que jugara sí o sí, pero me dicen que tengo una fractura. No me infiltraron pero me enyesaron prácticamente la muñeca. En este caso, pasó lo mismo con Arturo Vidal”, reveló Herrera.

Pero, el campeón de la Copa Sudamericana también se tomó con humor esta grave lesión pues recordó que los Cruzados “casi no llegaron al arco”.

Recordar que los simpatizantes del Bulla siguen recordando con cariño dicha final. ¿La razón? Los azules cayeron en la ida por 2 a 0 y en la vuelta tuvieron una épica remontada, la que terminó con un 4-3 en el global a favor de Universidad de Chile.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional de primera división?

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.