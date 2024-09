Uno de los momentos más comentados en la derrota de la selección chilena ante Bolivia fue el cambio que realizó Ricardo Gareca pasada la primera media hora del primer tiempo.

En la oportunidad, el sacrificado fue el delantero Ben Brereton Díaz, quien fue reemplazado por Vicente Pizarro dejando una sensación de angustia en el jugador del Southampton inglés.

Y mucho se comenta si es que el Tigre estuvo bien o no. BOLAVIP CHILE conversó con Víctor Hugo Castañeda, quien lo primero que dijo es que el entrenador no mató a nadie, aunque sí con eso, reconoce su error en el planteamiento.

“A ver, yo creo que eso de ´matarlo’ o no, exponerlo o no, en ninguna parte del contrato dice que no lo puede sacar a los 30 minutos de haberlo puesto, pero sí hay un reconocimiento implícito en que se equivocó en armar el equipo”, afirmó el ex jugador de Universidad de Chile.

Castañeda: “No se si Ben era candidato a salir”

De todos modos, VHC le mandó un tremendo salvavidas al Gringo y es que cree, que antes que él, habían otras opciones para salir.

“Si haces una encuesta, ameritaba hacer el cambio, pero candidatos habían muchos para salir cuando vimos calentar a Pizarro, pero no se si Brereton era uno de ellos”, finalizó Castañeda.

El duro momento de BBD tras ser reemplazado (Captura)

¿En qué lugar se ubica la selección chilena?

La selección chilena marcha en el noveno lugar con apenas cinco puntos, dos más que Perú, equipo que es el colista de las eliminatorias sudamericanas. La Roja se aleja de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.