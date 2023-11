La Roja vive un momento convulsionado en las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 tras la renuncia de Eduardo Berizzo al banco de la Selección Chilena y las graves denuncias que realizó Alexis Sánchez.

Uno que mira con gran tristeza todo lo que rodea a La Roja es Patricio Toledo, histórico portero de la Selección Chilena quien conversó con Bolavip Chile y mostró toda la pena que le genera el momento que vive el fútbol chileno en general.

“Me da mucha pena lo que pasa con el fútbol chileno, creo que hemos tocado fondo hace harto rato. Es impresentable lo que contó Alexis Sánchez, en algún momento hay que decirlo y sacar esas caretas que están manejando de pésima manera a la Selección Chilena”, dijo.

Pablo Milad se llena de críticas. | Foto: Photosport

Toledo exige renuncias: “Que la gente sepa cómo se maneja el fútbol chileno, son las instancias que tenemos o que tienen los futbolistas para expresar su rabia y su malestar respecto a lo que pasa en La Roja. Es el momento indicado para que toda esa gente que maneja el fútbol chileno se ponga la mano en el corazón y de un paso al costado”.

“Es penoso ver a la Selección salir de Pinto Durán sin hinchas aplaudiendo o alentando, siendo que antes se llenaba cuando iba al aeropuerto o al estadio. La verdad es que como ex arquero de la selección me da mucha pena y no veo una pronta mejora respecto a eso”, remató con cero optimismo.

Lo concreto es que Chile jugará este martes 21 de noviembre a las 20:30 PM ante Ecuador en la altura de Quito, compromiso que podría marcar un repunte en La Roja o bien ser la lápida definitiva camino al Mundial de Norteamérica 2026.

Chile, fuera del Mundial por ahora

Chile se ubica en el octavo puesto de las Clasificatorias con 5 puntos, los mismos que Ecuador y Paraguay, pero con peor diferencia de gol que ecuatorianos y guaraníes. En el fondo, solo supera a Bolivia y Perú.

Lo que viene para La Roja

La Roja tendrá un largo descanso y se volverá a juntar en marzo para disputar compromisos amistosos en Europa. Tras eso, vendrá la Copa América 2024 en Estados Unidos en el mes de junio y, en septiembre, enfrentar a Argentina en la reanudación de las Clasificatorias.