Ídolo de Colombia no cree en sorpresas y le pone fecha de término al ciclo del Tigre: "Creo que Gareca sale el martes"

La Selección Chilena tiene uno de los desafíos más difíciles en las actuales Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde el día de mañana tiene que enfrentar nada más ni nada menos que a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.

El conjunto colombiano es, actualmente, una de las potencias en este lado del continente y se hace fuerte de local, pese a que viene de una dolorosa caída ante Bolivia en la altura de El Alto donde cayeron por la cuenta mínima.

En Colombia le ponen fin al ciclo de Ricardo Gareca en La Roja. | Foto: Photosport

En suelo colombiano no creen que Chile de una sorpresa y así lo hizo sentir Óscar Córdoba, ídolo eterno de la selección colombiana y Boca Juniors quien le puso término al ciclo de Ricardo Gareca en la Selección Chilena.

“Creo que Gareca sale el martes. Es una de las Chile más livianas. Yo doy mi opinión respecto a lo que siento, a Bolivia nos costó por la altura, a Perú no le ganamos porque no quisimos”, señaló en ESPN Colombia el ex jugador de fútbol.

Lo cierto es que Colombia es amplio favorito para quedarse con el compromiso y Ricardo Gareca transita por un duro momento al mando de La Roja, donde acumula 3 caídas en 3 partidos disputados en Clasificatorias hacia la próxima cita mundialista.

Colombia vs. Chile, día y hora

Chile saltará a la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla este martes 15 de octubre a las 5:30 de la tarde para enfrentar a Colombia, duelo válido por la Fecha 10 de las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.