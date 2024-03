Hace una semana, el director técnico argentino Ricardo Gareca dio a conocer en las dependencias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) los nombres que están en su primera nómina al mando de la Selección Chilena, todo en el marco de los amistosos ante Albania y Francia.

Uno de los que más sorprendió a los hinchas chilenos y a los diversos comentaristas deportivos fue el de Eduardo Vargas, quien no ha tenido una gran temporada con Atlético Mineiro.

Y es que “Turboman” será uno de los grandes regresos que tendrá el Equipo de Todos en esta nueva fecha FIFA, más en un puesto que le ha dado un fuerte dolor de cabeza a los anteriores DTs del combinado nacional.

Vargas buscará volver a gritar un gol con La Roja | FOTO: Andres Pina/Photosport

JAIME VALDÉS SE PONE CONTENTO CON EL REGRESO DE EDUARDO VARGAS

En una extensa conversación con BOLAVIP CHILE, el exmediocampista Jaime Valdés aplaudió lo que fue el retorno del ex Universidad de Chile a las citaciones de La Roja.

“Yo pienso que el técnico quiere ver a algunos jugadores. Me gustó mucho el llamado a Eduardo Vargas, es un jugador que a mí me gusta mucho”, remarcó el ex Colo Colo.

“Ha pasado bastante tiempo y espero que Edu se sienta bien y pueda aportar a la Selección”, indicó.

JAIME VALDÉS REVELA AL JUGADOR QUE LE GUSTARÍA VER EN LA ROJA

Sin embargo, la entrevista con “Pajarito” no quedó ahí. Minutos después, el ex seleccionado nacional se la jugó con un nombre que le gustaría ver en las próximas fechas.

“A mí me hubiese gustado en algún momento haber visto al jugador de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, que es un jugador que tiene condiciones, que lo está haciendo bien y ojalá en algún momento tenga la oportunidad en la Roja”, remató.