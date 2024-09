Jordhy Thompson se victimiza al no ser convocado por Ricardo Gareca en La Roja: "Chile no me ama"

La Selección Chilena atraviesa un complejo momento al perder sus dos partidos de la doble fecha FIFA de septiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026. Mientras tanto, en Rusia una promesa del balompié nacional se quejó por su no convocatoria: Jordhy Thompson.

La Roja se inclinó ante Argentina y Bolivia, quedando en la penúltima posición de las Clasificatorias culminada la séptima y octava jornada.

Y a más de 15 mil kilómetros de distancia, el joven delantero de 20 años lamentó no haber sido considerado por el entrenador Ricardo Gareca.

El formado en Colo Colo lleva dos partidos disputados esta temporada con el elenco gasífero, luego de superar una rebelde lesión muscular.

Cabe recordar que en total lleva siete meses en Europa y en su primer semestre ayudó a salvar al Orenburg del descenso en la Liga Premier de Rusia.

El lamento de Jordhy Thompson

Este miércoles a través de una transmisión en vivo en Instagram, Thompson se victimizó por no ser considerado en La Roja. “Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, comenzó diciendo el antofagastino.

Cabe recordar que en nuestro país ha sido repudiado por el caso de violencia intrafamiliar que protagonizó en 2023 contra su ex pareja, por el que fue cortado en Colo Colo y también debió enfrentar a la justicia. Actualmente se encuentra con un permiso para salir del país hasta diciembre.

Jordhy Thompson busca el llamado de la Selección Chilena.

El Niño Joya busca llamar la atención de Ricardo Gareca

Luego, el Niño Joya detalló cómo se está preparando para en un futuro ganarse un llamado al Equipo de Todos.

“Estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”, expuso en la popular red social.