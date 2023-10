Tras el triunfo por un gol a cero del Team Chile en el fútbol masculino por sobre su similar de Uruguay, válido por el Grupo A de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, las sensaciones que quedaron siguen siendo más de satisfacción que de molestia.

Y desde luego, que varios elementos fueron destacados por sus desempeños, en una selección a la cual, Eduardo Berizzo sí ha podido sacar rendimiento y ya muchos sostienen, que algunos de estos jugadores, merecen una oportunidad en el equipo que disputa las clasificatorias sudamericanas.

No obstante, otros sí se aplaude su cometido, pero es necesario poner la pelota contra el piso, ya que se ha transformado en un verdadero debate entre quienes señalan que el delantero Damián Pizarro merece estar en la adulta, mientras que otros ponen paños fríos al tema.

Bolavip Chile conversó con el ex seleccionado nacional, Jorge Aravena, quien sostiene que el atacante sí tiene condiciones para ensalzar, pero su principal tarea es otra y no la está cumpliendo.

“Es un buen jugador, tiene un físico privilegiado y es muy fuerte, pero si no hace goles, es poco lo que se puede hacer con él“, sostuvo el ex jugador de Universidad Católica.

“Eso puede perjudicar su carrera”

Siguiendo en sus argumentos, Aravena encuentra que si Pizarro no mejora su poder de concreción, eso puede complicar su futuro. “No es un caballo cojo, pero para la labor que debe tener un centrodelantero él no la está cumpliendo. Corre, lucha, pelea, pero no anota y esa cuestión lo va a perjudicar enormemente en su carrera si no convierte”, reconoce el Mortero.

Finalmente, dijo estar en línea con Diego Rivarola, quien pidió ir con calma con Damián Pizarro y que aún no está listo para La Roja adulta.

“Yo pienso igual que Rivarola. No está para la selección y en la panamericana se le reconoce su actitud, pero no anota“, concluyó Aravena.

Hace unos días, Rivarola también había dicho que Pizarro no estaba para La Roja adulta (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos?

Este domingo 29 de octubre a las 18 horas, La Roja de Eduardo Berizzo volverá a ver acción en su tercer y último partido del Grupo A en los Juegos Panamericanos cuando enfrente a República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.