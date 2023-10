Tras la gran victoria del Team Chile en el fútbol masculino ante Uruguay, muchos jugadores quedaron en la memoria por su gran desempeño y algunos, ya los piden para La Roja adulta.

En especial, para el bloque defensivo, donde la selección ha tenido serios problemas en las clasificatorias mundialistas y han caído muchas críticas, puntualmente, a Gary Medel.

En ese sentido, ya varios sostienen que el defensor de Universidad de Chile, Matías Zaldivia, debería tener una opción en el equipo que está luchando por conseguir un cupo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Pero más allá de eso, es el nivel que ha mostrado el ex Chacarita Juniors defendiendo la camiseta de todos. Para Tito Awad, quien en diálogo con Bolavip, Zaldivia es un verdadero baluarte tanto en los azules como en La Roja panamericana.

“Desde que llegó a la U, lo defendí por cómo mojó la camiseta pese desde donde venía, creo que ha sido el mejor jugador de la U, mejor refuerzo de la U y en la selección ha demostrado ser un baluarte“, consignó el periodista.

Reafirmando sus dichos, el comentarista de La Magia Azul valora el binomio que ha realizado con el joven central de Unión Española, Jonathan Villagra y pareciera que toda la vida ha defendido la camiseta de Chile.

“Ha hecho una gran dupla con Villagra, ganó todas las pelotas por arriba frente a los uruguayos, en fin. Toda la vida me ha parecido que debe ser de la selección mayor y más aún que no nos sobran centrales”, sostuvo.

Awad lo quiere en la selección adulta

Siguiendo en el tema, el comunicador fue enfático en indicar que el técnico Eduardo Berizzo debe convocarlo para las clasificatorias, sí o sí. “Medel está ahí nomás, Maripán es ahí nomás y Paulo Díaz me gusta y no lo voy a crucificar por el error, porque es un jugadorazo. Pero no le sobra gente a Berizzo como para no llamar a mi regalón. Me gusta la dupla Paulo Díaz con Matías Zaldivia”, expresó.

El comentarista fue aún más drástico y no tuvo pelos en la lengua para dar a conocer que si de él dependiera, Gary Medel debe ir al banco de suplentes y apunta con quien debiese jugar en la zaga, el central azul.

“Yo a Medel lo saco. Yo quiero llenarme de dinámica e intensidad y con este equipo sub 23 Berizzo sí puede hacerlo con César Pérez, Maxi Guerrero, con Alexander Aravena y con los Pizarro. No parece equipo de Berizzo, aunque le falta gol“, cerró Awad.

Zaldivia ha sido uno de los valores altos en La Roja panamericana (Carlos Succo/Santiago 2023 via Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Chile en los Juegos Panamericanos?

Este domingo 29 de octubre a las 18 horas, La Roja de Eduardo Berizzo volverá a ver acción en su tercer y último partido del Grupo A en los Juegos Panamericanos cuando enfrente a República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.