Ricardo Gareca entregó la lista de 26 jugadores que representarán a Chile ante Argentina y Bolivia, encuentros válidos por las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las grandes sorpresas es la inclusión de Eugenio Mena de Universidad Católica y el no llamado de Marcelo Morales de Universidad de Chile, lo que llamó la atención de los hinchas nacionales en redes sociales.

Recordar que el lateral izquierdo de los Cruzados fue clave en la obtención de la Copa América 2015 y participó en menor medida en la Copa América Centenario en 2016.

COKE HEVIA NO ENTIENDE LA NOMINACIÓN DE MENA Y LA AUSENCIA DE MORALES

Tras dar a conocer la nómina, el periodista Jorge Coke Hevia utilizó su tribuna en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta para criticar la decisión del “Tigre”.

“Lleva a Eugenio Mena. Esta obsesión por la experiencia versus el nivel o ¿me van a decir que Mena está mejor que Morales? Yo les puedo creer y estoy convencido que si le toca jugar no va a desteñir, no va a desteñir. Pero, ¿Cuándo no llamas a Morales? ¿Qué tiene que hacer? Me llama poderosamente la atención”, aseveró el comunicador.

Morales es una de las grandes figuras del Campeonato Nacional | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“¿Por qué no va a el mejor y va otro? Por la experiencia…Permítame decirle don Ricardo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no lleva al mejor?”, sentenció.

Día y hora vs. Argentina y Bolivia

La Roja visitará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires el jueves 5 de septiembre a las 8 de la tarde, mientras que el duelo ante los bolivianos está pactado para el martes 10 del mismo mes a las 6 de la tarde.