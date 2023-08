El entrenador de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, reveló este viernes la nómina de convocados de cara al inicio de las Clasificatorias al Mundial del 2026, donde la Roja deberá enfrentar a Uruguay y Colombia en las primeras fechas.

Entre las grandes ausencias destaca la de Claudio Bravo, experimentado guardameta del Real Betis que ha sido parte fundamental en los procesos anteriores y que ahora no estuvo entre los 45 citados por el ex DT del Celta de Vigo para los dos primeros cotejos.

Bravo será uno de los grandes ausentes en el inicio de la Roja de cara a las Eliminatorias | FOTO: Andres Pina/Photosport

El histórico entrenador de nuestro fútbol, Jorge Peineta Garcés, analizó con Bolavip Chile lo que dejó la marginación del bicampeón de América en el Equipo de Todos.

“Yo si en algo que no estoy de acuerdo con Berizzo es no llamar a Claudio Bravo. Yo creo que los jugadores de la Roja tienen que ser siendo reemplazados y cuando son reemplazados deben serlo por méritos”, remarcó el ex estratega de la Selección Chilena.

“Campos tiene condiciones, pero ¿Es para estar en una nómina reemplazando a Claudio Bravo? No me parece. Cortés tiene tremendas condiciones pero no es Bravo”, cerró.

¿Cuándo, dónde y contra quién juega la Roja en septiembre?

El 8 de septiembre Chile visitará a Uruguay en el Estadio Centenario a las 20:00. Mientras que el 12 del mismo mes recibirá a Colombia a las 21:30 en el estadio Monumental.