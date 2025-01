Ex Colo Colo

Claudio Bravo tiene un nuevo proyecto tras rechazar la oferta de Colo Colo para salir del retiro. El ex capitán de la Selección Chilena no volverá al fútbol luego de anunciar que colgaría los guantes en agosto, tras la Copa América 2024.

Esta vez el otrora arquero de 41 años incursionará en el mundo de la moda junto a su esposa, Carla Pardo, además de un matrimonio amigo con los que se asociaron.

Se trata de una nueva marca de lentes de sol que busca poner en el mercado chileno gafas de calidad y a precio accesible, con modelos creados en España.

La firma lleva por nombre ‘Parrod’, la cual ya debutó en redes sociales, donde el mundialista y bicampeón de América es su primer rostro.

En Instagram, por ejemplo, Bravo ya invitó a sus seguidores a seguir la nueva página: “Demasiado feliz con la recepción del lanzamiento de Parrod Sunglasses. Sé que se entusiasmarán con cada uno de los modelos. Atentos a las redes”.

Clauduio Bravo luciendo un modelo de lentes de su nueva marca, Parrod. (Foto: Instagram)

Claudio Bravo habló de su nuevo proyecto

En diciembre, en entrevista con la Revista Velvet, Claudio Bravo había adelantado que lanzaría este negocio.

“No me gusta verme mal en lo absoluto, y los anteojos son un buen complemento. Nos ha tocado movernos en un mundo donde te encuentras con un buen vestir, buenos lentes y quisimos acercar eso a Chile, insertarlo en las grandes tiendas y centros comerciales, para que la gente pueda comprar un producto de calidad a un precio razonable“, comentó Bravo.

La razón por la que no quiso aceptar el ofrecimiento de Colo Colo

En la misma línea, argumentó por qué prefirió mantener su decisión de retirarse del fútbol pese al ofrecimiento que le hicieron desde el club de sus amores.

“Estoy con muchas cosas, ¡la cabeza me va a explotar!, pero contento; me siento pleno, soy un afortunado a nivel de salud, familiar, laboral”, expuso el ex Real Betis, Manchester City y Barcelona, entre otros.