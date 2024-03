Jorge Peineta Garcés prende el ventilador ante la posibilidad que Alexis Sánchez sea el capitán de La Roja: "No es un líder"

Cada vez falta menos para lo que será el tan ansiado debut de Ricardo Gareca al mando de La Roja. Y es que la Selección Chilena deberá enfrentar este viernes 22 de marzo a Albania, en en el Estadio Ennio Tardini, en Parma.

Uno de los temas que genera intriga entre los hinchas nacionales es quién será el nuevo capitán en este nuevo proceso del Equipo de Todos y ya habrían dos candidatos: Alexis Sánchez y Claudio Bravo.

Y es que el “Tigre” Gareca en alguna conferencia de prensa al mando del combinado nacional remarcó que “si está Alexis en la cancha es muy factible que sea Sánchez por su historia con la selección y trayectoria”.

Esto ha generado un debate en redes sociales y los históricos ex DTs y jugadores han salido al paso sobre este polémico tema.

JORGE GARCÉS SE OPONE A QUE ALEXIS SÁNCHEZ LLEVE LA JINETA DE CAPITÁN DE LA ROJA

Jorge “Peineta” Garcés, ex director técnico de La Roja y varios clubes del fútbol chileno, conversó con BOLAVIP CHILE y se mostró totalmente en desacuerdo con los dichos del ex seleccionador de Perú.

“Cada vez que nombramos a Claudio (Bravo), lo nombramos como capitán de la selección Chilena. Él era el líder de La Roja dentro y fuera de la cancha desde que empezó a jugar”, expresó.

“Lo que significa Alexis, con la calidad de jugador, con lo grande que es y con la gran trayectoria que tiene, no es líder y no es para llevar una jineta. Me parece que Gareca desconoce el tema de nuestra selección”, sentenció.

