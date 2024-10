El ex futbolista pide una reconciliación entre el DT de La Roja y el 'Bicampeón de América'

La Selección Chilena no vive de un panorama muy alentador y todo esto debido a los malos resultados que ha sumado el equipo de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Sudamericanas, la que lo tienen muy alejados del sueño de ir al próximo Mundial.

Sobre la actualidad del equipo de todos, el ex futbolista Jorge Valdivia ocupó su espacio dentro del programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en donde analizó en particular un importante problema de ‘La Roja’ sobre el rendimiento de algunos jugadores en puestos que no oficial diariamente, en la que pone como ejemplo a Darío Osorio.

“Si estoy jugando en una posición que no es la mía, le tengo que aportar lo otro al equipo y el jugador tiene que rebelarse, jugar otro papel. Cuando un entrenador conoce las características del jugador, estás un peldaño más arriba, pero no vemos esa identidad futbolística en la selección”, arrancó señalando Valdivia.

Sobre esto, se puso en la mesa de dialogo de la radio mencionada el retorno de algún referente a la Selección Chilena, en la que Arturo Vidal fue el gran nombre y el ‘Mago’ apuntó a que un elemento como el ‘King’ podría ser clave para el equipo debido a su experiencia.

Valdivia suplica el retorno de Vidal en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Le servía no solo para zamarrear a Osorio, sino para tener un jugador de experiencia. Mira a James Rodríguez, en todos los partidos es titular y figura, no marca diferencia con sus cambios de ritmo, pero sí con un buen pase, una habilitación y mucho recorrido. Eso es Vidal: recorrido, ubicación, dos toques, replegarse”, apuntó.

Finalmente, Valdivia pidió dejar los problemas atrás entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal, en la que espera que puedan tener una conversación para limar asperezas y que el ‘Rey Arturo’ vuelva a la Selección Chilena a tirar del carro en sueño de ir al próximo Mundial.

“Sería importante una conversación entre ambos y que Arturo demuestre los años en Europa, lo bien que le hace a Colo Colo y que traslade toda su jerarquía a la selección, que Gareca entienda que necesita un jugador como Vidal”, cerró.