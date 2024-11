Ricardo Gareca está concentrado en el partido de la Selección Chilena ante Perú que se jugará en el Estadio Nacional de Lima este viernes a las 22:30 por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Entre el periodo que terminó la doble fecha de octubre y este regreso, llamó la atención que el Tigre no apareciera en ningún estadio del fútbol chileno, más cuando se definía el Campeonato Nacional 2024 y varios de los posibles nominados tendrían acción.

Gareca explicó esta situación tras el partido ante Colombia: “Jugamos el jueves, me quedé el viernes, sábado y el domingo era el Día de la Madre. Un día especial, no es un día cualquiera. Al estadio no estoy yendo ahora, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien”.

El estratega continuó con su explicación para no asistir a los recintos deportivos del fútbol chileno: “Considero que de pronto mi presencia puede irritar y trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en mi residencia. Pero en ese día en particular era el Día de la Madre en Argentina y creo que era un momento propicio para mí para descomprimir un poco todo”.

Ricardo Gareca explicó por qué no va a los estadios en Chile (Foto: Photosport)

Juan Cristóbal Guarello no deja pasar la declaración de Ricardo Gareca

Al periodista Juan Cristóbal Guarello no le gustó la explicación de Ricardo Gareca para no ir a los recintos del fútbol chileno. “Me parece muy grave lo que dijo Gareca ‘yo no voy al estadio, porque puedo pasar un mal rato’. A ver, está fácil ganarse la plata”, expresó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011) en Deportes en Agricultura.

En ese sentido, el comunicador aseguró que le gustaría ver el contrato del estratega: “Yo quiero ver el contrato, en los acápites donde las exigencias de Gareca, con respecto a los viajes. Creo que nos vamos a sorprender”.