La selección chilena está ad portas de una doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas que son claves para el sueño de volver a ir a un Mundial, cuando la Roja se enfrente a Perú este viernes en Lima y contra Venezuela el próximo martes en Santiago.

Si hubo un comunicador que revolucionó el medio nacional fue Eduardo Bonvallet, el que sumó muchos seguidores por su análisis descarnado sobre todo de los procesos de La Roja.

BOLAVIP conversa con Cristián John Peñailillo, otrora escudero del Bonva el que de entrada cree que el comentarista no le habría dejado pasar una al actual DT nacional.

“Eduardo Bonvallet ya le hubiera sacado la foto a Ricardo Gareca en el sentido de que es un técnico limitado, no sale de una estructura, no se ha dado cuenta de los roles que le da a los jugadores y algunos están muy confundidos”, asegura el popular periodista de Radio La Clave.

El Chico le cae con todo al DT asegurando que “las conferencias de prensa son extrañas donde el periodismo no le hace una pregunta de fútbol, se peina, tiene verso, en Perú tenía algo más de recursos, pero acá el Bonva lo habría hecho pebre”.

Cristian Chico Peñailillo afirma que Eduardo Bonvallet habría criticado a Ricardo Gareca.

Peñailillo hace una crítica relacionada con lo que ve en la cancha, sosteniendo que “los esquemas de Gareca nos tiene a todos con una sensación negativa, porque el equipo es una lágrima, así que el partido de mañana no me da mucho, la presencia de Arturo Vidal me da algo más de tranquilidad”.

“Hoy con Bonvallet todo sería diferente”

Para el final, Cristián Peñailillo está convencido de que las cosas serían distintas si su ex compañero estuviera vivo. “Con el Bonva todo sería diferente con el tema de los representantes, lo de la multipropiedad , con los ineptos de los dirigentes de la ANFP y con un técnico que no dio resultado”, cerró.