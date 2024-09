La Selección Chilena dejó una pobre imagen en la fecha doble de Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 en septiembre, donde cayó ante Argentina por 0-3 en Buenos Aires y se inclinó de local ante Bolivia por 1-2.

La Roja no tiene mucho tiempo para lamentarse y ya en el mes de octubre tiene nuevos desafíos: tiene que recibir la visita de Brasil en el Estadio Nacional y luego tomar un avión hacia la calurosa ciudad de Barranquilla para desafiar a Colombia.

Guarello postula a Aránguiz a La Roja. | Foto: Photosport

Juan Cristóbal Guarello, comunicador y conductor de La Hora de King Kong, ya empieza a tantear terreno con la nómina de Ricardo Gareca para el mes de octubre y postuló a dos jugadores de Universidad de Chile para que integren el listado.

Tras el triunfo azul sobre Palestino en el día de ayer, Guarello fue consultado en La Hora de King Kong sobre qué jugadores azules merecen estar y no dudó: “Me gusta Morales (Marcelo), aunque no jugó hoy día (ayer). Charles Aránguiz… Charles Aránguiz, totalmente”, dijo.

¿Los llamará Ricardo Gareca? Lo cierto es que Charles Aránguiz le dio un salto de calidad a Universidad de Chile en el mediocampo y Marcelo Morales ha sido, por lejos, uno de los laterales izquierdo más destacado del Campeonato Nacional 2024.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja tendrá que recibir a Brasil en el Estadio Nacional el jueves 10 de octubre a las 9 de la noche, mientras que el partido ante Colombia en Barranquilla está pactado para el martes 15 del mismo mes a las 5:30 de la tarde de Chile continental.