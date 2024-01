La decepción y vergüenza de Jorge Garcés con La Roja Sub 23 de Nicolás Córdova

La paliza sufrida por La Roja Sub 23 aún trae coletazos y una enorme decepción. La perfomance del equipo dirigido por Nicolás Córdova defraudó a Jorge Garcés.

El Peineta, en diálogo con Bolavip Chile, no quiso ser tajante ni con Nicolás Córdova ni con La Roja Sub 23. “No me gusta usar la palabra fracaso, lo dejo en claro de inmediato”, dijo Garcés.

Asimismo, Garcés sí usó otra palabra para poder manifestar su dolor por lo que pasó anoche con La Roja ante Argentina tras perder por 5-0 en Venezuela.

“Yo creo que sí podríamos hablar de un equipo decepcionante. Y seguimos en lo mismo, buscando detalles como para justificar una derrota de esa magnitud. Yo veo que muchos hablaban del penal. Pero hubo cuatro goles más”, expresó Garcés.

Nicolás Córdova y su Sub 23 decepcionó a Jorge Garcés y a Chile entero (Photosport)

Incluso, Garcés también tuvo la osadía para enrostrar que buscar detalles como el mal arbitraje de Alexis Herrera y lo demás sólo fueron manotazos de ahogado.

“Cuando pierdes 5-0, discutir por un penal que supuestamente puede ser cobrable me huele un poco a buscar alguna excusa, innecesaria por cierto”, añadió.

¿Qué otros sentimientos le generó la caída de La Sub 23 a Jorge Garcés?

Peineta Garcés se aburrió de las excusas para mitigar el dolor que genera una eliminación de un Preolímpico, sobre todo con un 5-0 a cuestas.

El ex DT de Wanderers y de La Roja es claro. “La otra vez se habló de que la cancha tenía arena y acasó ¿Perú jugó en otra cancha?, no. Después se habló del horario, jugar un día a la noche, después que a las 4, después que Argentina descansó. No sé, la verdad es que a esta altura, son excusas y más excusas”, agregó.

Igualmente, Garcés es tajante en el relato que entregó a Bolavip. “Sí, decepcionado totalmente con lo que pasó. Sí, decepcionado, esa es la palabra indicada”, subrayó.

¿Nicolás Córdova tiene justificación con La Roja Sub 23?

Garcés a su vez hizo causa común y no olvida que él también es técnico. El ex entrenador de Chile intentó empatizar con Nicolás Córdova, no lo justifica, pero también le presta ropa por lo que pasó.

“Yo en parte entiendo al Nico porque de alguna u otra forma él tiene que buscar alguna justificación. Todo va en contra de nosotros los técnicos cuando se juegan este tipo de campeonatos y, sobre todo, ocurren este tipo de derrota. Yo en parte puedo empatizar un poco con él, porque no es fácil afrontar hoy día los francotiradores”, finalizó.