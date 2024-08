Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Chilena para la doble fecha FIFA de septiembre, donde La Roja enfrentará a Argentina y Bolivia por las Clasificartorias al Mundial del 2026. Uno de los grandes ausentes en la lista de Ricardo Gareca fue el volante Luciano Cabral.

El propio entrenador del Equipo de Todos dio a conocer la convocatoria en conferencia de prensa, donde llamó la atención que no estuviera el nombre del jugador del Club León de México.

Cabe recordar que Cabral estuvo en la prenómina para la Copa Ampérica, pero finalmenye quedó fuera por el impedimento de su ingreso a Estados Unidos, por sus antecedentes penales en Argentina.

Las razones de Gareca para no llamar a Luciano Cabral

Y ante los medios, Gareca expuso las razones por la que el atacante de 29 años no fue considerado, pese a haberlo visitado en julio.

“Lo de Cabral estrictamente tiene que ver con lo futbolístico, queremos que un poco se afiance. En la charla que tuvimos, lo quisimos conocer, aprovechar el momento que fuimos a México, nos hicimos una escapada para conocerlo. Le tocó vivir una situación bastante particular, bastante difícil y queríamos escucharlo, no indagar en su vida privada porque no me interesa tanto”, comenzó diciendo el técnico argentino.

“Pero él se expresó porque la conversación no tenía esa finalidad, sino que, digamos, que él se abrió en la charla, no porque haya sido un interés nuestro de que de pronto que nos contase su situación de lo que le tocó vivir, sino que se abrió sola. En la charla apareció el tema solo porque él lo quiso tocar, entonces, notamos una gran sensibilidad, notamos a un jugador de superación, cosa que nos interesa”, agregó.

“Todo lo que vimos futbolísticamente cuando se desempeñó acá en el medio local, queremos seguir observándolo allá en el medio mexicano y queremos ver el tiempo, darle el tiempo como para que él pueda tener una continuidad”, completó el Tigre.

Luciano Cabral viene de varias semanas de inactividad en León al no participar de la Leagues Cup. (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

Fin a su polémica ausencia de la Copa América

El ex DT de Vélez Sarsfield, también terminó por aclarar la ausencia de Cabral en la Copa América: “No lo podían llevar a Estados Unidos porque no le permitían estar, no le permitían ingresar, entonces eso era un impedimento para que lo podamos tener en cuenta. Así se lo manifestamos también”.

Finalmente, repasó la explicación de por qué decidió no convocarlo para la séptima y octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“La charla era conocerlo, pero que iba a ser difícil la convocatoria en estas primeras dos fechas de clasificatorias para el Mundial. Entonces, espero que está en el radar nuestro, es un jugador que está en el radar nuestro por sus condiciones futbolísticas más que nada”, cerró el estratega de 66 años.