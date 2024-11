Huracán de la mano de Frank Kudelka está atravesando un gran momento en la Torneo de la Liga Profesional, donde es el actual líder junto a Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros con 42 puntos.

Este sábado, el Globo derrotó por 1 a 0 a Independiente de Avellaneda y una de las situaciones que se robó todas las miradas de los hinchas chilenos fue la participación del mediocampista Williams Alarcón, que había sido desconvocado por la Selección Chilena para próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y es que todo indicaba que con dicha lesión el formado en Colo Colo no iba a estar presente en los próximos duelos del equipo que hace de local en Parque Patricios, sin embargo pero esto no fue así, puesto que el ex Unión La Calera ingresó en los 63 minutos, reemplazando a Franco Watson.

Echeverría le pega a la prensa chilena tras la participación de Alarcón en el compromiso de Huracán

Tras el compromiso ante el “Rojo”, su compañero Rodrigo Echeverría le dedicó unas palabras a través de su cuenta de Instagram y encendió la polémica en la Roja.

“Mi hermano no sabes cómo te banco, yo sé que que siempre quieres estar a vece la prensa informa y exponen al jugador y no se dan el trabajo de averiguar y preguntar”, indicó el ex Universidad de Chile.

La historia que subió Echeverría a su Instagram | FOTO: Captura

“Vamos arriba, que eres de verdad Williams Alarcón”, sentenció una de las figuras de la escuadra trasandina.

¿Cuándo juega Chile?

Chile visitará a Perú en Lima este viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas, mientras que el duelo ante los llaneros está programado para el martes 19 del mismo mes a las 9 de la noche