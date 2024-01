La gran fórmula que le recomiendan a La Roja Sub 23 para vencer a Argentina

La Roja Sub 23 sí tiene todas las chances de seguir en la pelea por el Preolímpico y Alejandro Lorca es claro con su recomendación para que Chile se imponga a Argentina mañana en Venezuela.

La Roja Sub 23 necesita doblegar a Argentina, para seguir adelante en la pelea por un puesto a París 2024. Eso es un hecho.

El relator de La Roja no da pie atrás y en diálogo con Bolavip se juega sus chances para que el equipo derrote a la Argentina de Javier Mascherano.

“Mira, yo creo que mañana, en líneas generales mantendría al equipo. Creo que rindió bien ante Uruguay, más allá del resultado, creo que mejoró el rendimiento, mejoró la eficiencia. Yo mantendría lo mismo, porque creo que viendo los dos partidos que jugó Chile mostró cosas importantes”, indicó Lorca.

La Roja Sub 23 espera seguir adelante a costa de Argentina (Comunicaciones FFCh)

Lorca también desmenuza lo que pasó ante los charrúas y sabe que contra Argentina se puede repetir lo mismo.

“Creo que mañana con Argentina puede darse un esquema muy muy similar con un Chile replegado y procurando salir en velocidad y acertando el gol en el momento oportuno”, adicionó.

La Roja Sub 23 va por su tercer partido en el Preolímpico y el desafío ante Argentina es uno de los más duros pensando en Paris 2024.

Lorca no quiere escatimar en esfuerzos y recalca varios aspectos para el compromiso contra la Albiceleste. Uno de ellos es lo que pasa con Nicolás Córdova y su avance en el banco nacional.

“Me gustan los técnicos que no apegan su esquema a un solo libreto si no que pueden actuar en función de diversas ideas tácticas, no solamente en un partido sino que durante un torneo completo, así que yo en esa línea creo que va bien encaminado, es difícil juzgarlo solo por dos partidos”, terminó.