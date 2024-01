La selección chilena preolímpica partió con el pie izquierdo su participación en el torneo sudamericano que da pasajes para los Juegos de París 2024 al caer por la cuenta mínima a Perú, resultado que obviamente complica mucho el destino del equipo que dirige Nicolás Córdova.

Uno que vio atentamente el encuentro y terminó muy decepcionado, fue el campéon con Santiago Wanderers y también ex DT del equipo de todos, Jorge Garcés.

El querido Peineta no esconde su tristeza asegurando que quedó impresionado con lo que pasó en canchas venezolanas. “Mal como todos, porque esperábamos mucho de esta Selección, perdimos ante un rival muy limitado, la verdad es que no mostramos nada, estoy decepcionado”, indica.

Consultado si hubo algún futbolista nacional que se haya salvado, Garcés confiesa que “no destaco a nadie, aunque si me apuras un poco podría salvar al Chico (Vicente) Pizarro, es una expresión de la continuidad que tiene en su juego, es regular, pero el resto, nada”.

Jorge Garcés desilusionado de la selección chilena preolímpica.

El terror de Jorge Garcés

El destacado estratega hace énfasis en algo -según su punto de vista- más importante que el resultado en sí, se proyecta a mediano plazo y las cuentas que saca no son nada positivas.

“Uno espera mucho más de este equipo porque supuestamente es el recambio, entonces es preocupante y yo lo vengo diciendo hace rato, siempre dije que el recambio iba a llegar, pero que no esperáramos una generación como la anterior, no tenemos un nuevo Alexis, un nuevo Isla, no tenemos un Beausejour”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección chilena preolímpica?

La Roja está libre en la fecha dos y volverá a competir en la tercera jornada ante la temible selección argentina el martes 30 de enero a las 20:00 horas.