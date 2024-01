La selección chilena sufrió una dolorosa goleada ante Argentina y quedó fuera del sueño de Paris 2024. Lo que sigue dejando coletazos al interior del plantel nacional.

Así lo detalló Eddio Inostroza, quien jugó en la Roja y también logró ganar la Copa Libertadores 1991, y que es voz autorizada en la dirección técnica. Por lo mismo Yeyo detalló los problemas de la sub 23 y apuntó con nombre y apellido: Nicolás Córdova.

Nicolás Córdova suma dos derrotas y una victoria en el Preolímpico. Solo marcó un gol y recibió seis.

“No hay excusa. Córdova tuvo todos los jugadores que precisó, tuvo mucho tiempo de preparación. La elección del plantel es su responsabilidad. Para mejorar el funcionamiento debe mejorar las indicaciones en cada bloque. Gran parte de la eliminación es culpa suya”, expresó Inostroza.

Pero su análisis también incluyó a los jugadores que dejaron mucho que desear en Venezuela. Situación en la que recalcó que no hay que cargarles la mano y se les debe apoyar en su retorno a Chile.

“No hay nadie para rescatar. Van a venir traumados estos jugadores. No digo que son todos malos. Estuvieron mal, pero no es su culpa”, cerró.

La despedida de Nicolás Córdova

La Roja se despide del Preolímpico el próximo viernes 2 de febrero cuando se mida ante Paraguay a las 20:00 horas. Tras ello, Córdova seguirá preparando a la selección nacional de cara al Mundial Sub 20 que se realizará en Chile en 2025.