Este martes 15 de octubre, la Selección Chilena saltará al terreno de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para enfrentar a la Selección de Colombia, en un encuentro válido por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El combinado criollo dirigido por el argentino Ricardo Gareca buscará obtener tres puntos que lo metan nuevamente en la carrera por un cupo a la próxima cita planetaria.

Y es que el Equipo de Todos tendrá que dejar atrás los malos resultados obtenidos en las últimas fechas, donde el elenco chileno solo sabe de derrotas.

Fernando Solabarrieta cree que Ricardo Gareca no seguirá al mando de La Roja

Desde el medio nacional existe poco optimismo con lo que pueda hacer La Roja en suelo colombiano, así lo hizo saber el periodista Fernando Solabarrieta en el programa Marca Personal de La Metro FM.

“Yo no creo que siga Gareca, yo creo que hoy se va. Me da la sensación que hoy es el último partido de Gareca al mando de La Roja, a menos que gane 3 a 0 con contundencia, cosa que no va a suceder”, lanzó el reconocido relator y comentarista.

Gareca sigue sumando críticas en su paso por La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Yo no le creo a Milad porque técnico ratificado, es técnico echado. Están todas las señales porque es una selección que no juega bien, un técnico que no demuestra carácter y no les llega a los jugadores”, agregó.

Por último, Solaberrieta indicó que “yo creo que esto es etapa cerrada, ciclo cerrado”.

Chile en la tabla hacia el Mundial de 2026

La Selección Chilena está en el último lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026 con 5 puntos y muy lejos de los puestos de clasificación para la cita mundialista.