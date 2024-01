Ricardo Gareca fue presentado este jueves 25 de enero como el nuevo entrenador de la Selección Chilenapara la Copa América Estados Unidos 2024 y lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

El Tigre participó junto a Pablo Milad, presidente de la ANFP, en una conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental, donde los distintos medios de comunicación le hicieron sus respectivas preguntas al ex DT de la Selección de Perú.

Una de las grandes interrogantes en el arribo del experimentado adiestrador trasandino a nuestro país fue sobre qué pasará con la formación de nuevos talentos, a lo que Gareca respondió tajantemente que “su meta principal es clasificar a la Adulta a la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026”.

Gareca posando con la camiseta de la Roja | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

FRANCISCO EGUILUZ NO QUIERE VER A JÓVENES PROMESAS EN LA ROJA

El periodista Francisco Eguiluz utilizó su tribuna en el programa de Youtube llamado Todo Es Cancha para enviarle una advertencia a Gareca sobre las próximas nominas del Equipo de Todos.

“Olvidémonos de la proyección o sea acá es alto rendimiento. Tú no te gastas 3 millones de dólares al año para proyectar, tú lo trajiste para que te lleve al Mundial y tiene que tener a lo mejor de lo mejor en el equipo”, indicó el también comunicador de Radio Bío Bío.

“La selección no es para probar por los puntos, tú a la selección vas a ganar. Puede probar en los amistosos, si toma la decisión puede probar en la Copa América, pero en las Eliminatorias ni los Vicho Pizarro, ni los César Pérez, ni los Lucas Assadi porque no existen, cuando existan van a la selección. No se pueden el poto en la Sub 23, cómo van a jugar contra Enzo Fernández”, añadió.

“Las Eliminatorias son para jugadores grandes, para jugadores formados que han demostrados en sus clubes y en la selección que están para la altísima competencia”, sentenció el profesional de las comunicaciones.

¿Cuándo sería el estreno de Ricardo Gareca con la Selección Chilena?

Hasta el momento, el primer partido del ‘Tigre’ con ‘La Roja’ sería el 26 de marzo ante la Selección de Francia, el cuál se disputará en el Stade Velódrome a partir de las 17:00 horas.