La Selección Chilena puso punto final a la teleserie del nuevo entrenador de ‘La Roja’ y presentó con bombos y platillos al argentino Ricardo Gareca, quien comandará desde este 2024 al equipo de todos para los grandes desafíos que se avecinan.

Ante esto, el periodista nacional Romai Ugarte amablemente conversó con Bolavip Chile y abordó lo que fueron las palabras del estratego argentino, de quien quedó maravillado y puso toda su fe en el trabajo que puede hacer el ‘Tigre’.

“Le creí todo, todo todo, me gusta cual es la propuesta, me gustó eso de que había clasificación, no había un verso de lo que le gusta a todos los técnicos, esa cuestión del ‘proyecto a 14-15 años’, no, acá hay que clasificar al Mundial y listo, eso es lo que hay que hacer”, partió señalando Ugarte.

Uno de los temas importantes que abordó el hoy DT de ‘La Roja’ fue sobre dejar la puerta abiertas a todos los seleccionados, haciendo ojitos al retorno de Claudio Bravo, algo que para el comunicador es algo perfecto, ya que a Chile no le sobra nada para luchar por el cupo al Mundial.

Gareca presentado en La Roja | Foto: Photosport

“Le deja la puerta abierta, por supuesto, acá no se puede excluir a nadie, todos tenemos que estar arriba de ese tren, eso es lo que hay que hacer”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Ugarte abordó lo que fueron las palabras sobre Alexis Sánchez, en la que si bien no tiene tanto protagonismo en Europa, apunta a que será un hombre clave para el futuro de la Selección Chilena.

“Está bien, es lógico, si el técnico no lo considera y no juega, pero está en Italia… ¿no lo vas a necesitar? pero claro que sí. Hay que sacrificarse para ir al Mundial, si no hay sacrificio, no hay nada en la vida”, cerró.

¿Cuándo sería el estreno de Ricardo Gareca con la Selección Chilena?

Hasta el momento, el primer partido del ‘Tigre’ con ‘La Roja’ sería el 26 de marzo ante la Selección de Francia, el cuál se disputará en el Stade Velódrome a partir de las 17:00 horas.