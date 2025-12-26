La Selección Chilena ya comienza a delinear su calendario de partidos amistosos de cara a la temporada 2026 y, en ese contexto, asoma un rival bastante llamativo: Cabo Verde. El combinado africano, de escaso recorrido histórico en el fútbol mundial, será uno de los próximos oponentes de La Roja en un amistoso internacional que ha llamado la atención por el contraste entre ambas realidades deportivas.

Según informó Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol, los “Tiburones Azules” participarán del Torneo Series FIFA, certamen que se disputará en marzo próximo en Nueva Zelanda. En dicho torneo, además del anfitrión, dirán presente Chile y Finlandia, lo que abre la puerta a una serie de duelos amistosos entre selecciones de distintas confederaciones.

La Roja (muy probablemente con Córdova) enfrentará varios desafíos amistosos durante 2026. (Foto: Photosport)

En ese escenario, el cruce entre Chile y Cabo Verde aparece prácticamente confirmado y se perfila como uno de los encuentros más particulares del calendario de La Roja. Y es que, a diferencia del conjunto nacional, el elenco africano sí logró clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del proceso clasificatorio.

Los próximos desafíos de La Roja

Para Cabo Verde, estos partidos servirán como preparación directa para su histórica participación en la Copa del Mundo, mientras que para Chile serán una oportunidad de medirse ante estilos distintos y comenzar a construir un nuevo proceso tras quedar fuera del Mundial. De hecho, el equipo nacional asoma como sparring de selecciones que afinan detalles para la máxima cita planetaria.

Junto al duelo ante Cabo Verde, todo indica que la Selección Chilena también enfrentará a Nueva Zelanda y Finlandia, completando así un exigente y variado programa de amistosos en el marco del Torneo Series FIFA. Rivales de Oceanía y Europa que permitirán al cuerpo técnico evaluar alternativas y observar jugadores en escenarios poco habituales.

De esta manera, Chile tendrá un calendario internacional marcado por lo exótico y lo desafiante, con un foco especial en el choque ante Cabo Verde, una selección sin gran renombre histórico, pero que hoy vive el mejor momento de su historia futbolística y que llegará al amistoso con la confianza de saberse mundialista.

DATOS CLAVE

La Roja participará en el torneo FIFA Series que se llevará a cabo en Nueva Zelanda durante el mes de marzo de 2026.

Chile enfrentará a la selección de Cabo Verde, equipo que dio la sorpresa al clasificar al Mundial 2026.