Mattia Brizzolari no descarta representar al país de su abuelo paterno. Le llama la atención defender la camiseta de La Roja.

La Selección Chilena necesita nuevos jugadores para el recambio generacional y tiene una oportunidad de oro: le puede arrebatar una promesa a Italia. Es considerado en la sub-17 del combinado europeo.

Y pese a que está en la prenómina de la Azzurra para el Mundial de su categoría en Qatar, no descarta representar al país de su abuelo paterno. Según informa FutChile Oficial, ese es el caso de Mattia Brizzolari.

El mediocampista de 17 años iniciará los trámites respectivos para, eventualmente, defender a La Roja en el futuro. Actualmente, es capitán de la serie sub-18 del Genoa.

“El club italiano ya lo blindó con su primer contrato hasta el 2028. ¡Es considerado el jugador con mayor proyección! Mattia tiene un abuelo paterno chileno y próximamente comenzará a tramitar su nacionalidad“, indicó la fuente.

Sobre la misma línea, complementó: “¡PERO OJO! El joven futbolista no se cierra a la posibilidad de jugar por Chile, donde tiene contacto con su familia y está orgulloso de ser chileno“.

Mattia Brizzolari no descarta jugar por la Selección Chilena. (Foto: Getty Images)

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La Selección Chilena busca el recambio

Cabe consignar que durante la última gira por Norteamérica en la fecha FIFA, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova ya sorprendió con algunos nombres que no son originarios de Chile.

¿Quiénes? Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe, provenientes de Australia, Estados Unidos y España, respectivamente. Fueron invitados y no sumaron minutos en los amistosos.