Leyenda de La Roja se acerca a asumir en la Federación de Fútbol de Chile: “La gran carta”

Marcelo Salas se aproxima al puesto que liderará a la Selección Chilena. Si se concreta el movimiento, tendrá que dejar Deportes Temuco.

La Federación de Fútbol de Chile y la ANFP separarán sus caminos prontamente. Tales entidades tendrán poder autónomo y, por ende, deberán definir a sus potenciales líderes en el corto plazo.

Por ello, la primera organización mencionada, que tendrá a cargo la Selección Chilena en todas sus ramas, ya tiene un candidato para asumir como presidente: es una leyenda de La Roja y su nombre es Marcelo Salas.

Según informa el periodista Cristián Orias, el retirado goleador y actualmente timonel de Deportes Temuco, se perfila como el nuevo mandamás de la FFCh. Si quiere concretar esto, tendrá que dejar su puesto en el elenco albiverde.

“Marcelo Salas es la gran carta para asumir la Federación de Fútbol de Chile (FFCH). Suma apoyos y genera consenso“, comenzó señalando el reportero citado.

Sobre la misma línea, complementó: “Esto significa que no sería compatible su rol como presidente de Deportes Temuco, cargo que, en primera instancia, quedaría en manos de Claudia Salas”.

Marcelo Salas es candidato a presidir la FFCh. (Imagen: Photosport)

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Marcelo Salas se acerca a la Federación de Fútbol de Chile

Cabe consignar que con respecto a las elecciones de la ANFP, la leyenda de la Selección Chilena aseguró no tener pacto con ninguna de las dos listas en pie. No acordó apoyo a Jorge Yunge ni a Jorge Uauy.

“En lo personal, cuando es gente que no le ha hecho muy bien al fútbol y ha estado en situaciones negativas, no me identifico con ninguna lista. Lamentablemente, es lo que hemos analizado, las dos listas son así“, comentó.