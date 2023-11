Tan solo quedan horas para que la Selección Chilena salte al terreno de juego a enfrentar a Paraguay, encuentro válido por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo 2026.

El equipo de Eduardo Berizzo necesita urgentemente obtener los tres puntos para seguir con vida en este nuevo proceso clasificatorio y así dejar atrás las críticas de los hinchas chilenos tras su irregular paso por La Roja.

Chile acumula 4 unidades en 4 partidos disputados | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Larissa Riquelme, modelo paraguaya quien fuese la “Reina del Mundial de Sudáfrica 2010”, dialogó con ADN Deportes y alzó la voz sobre lo que fue el paso del “Toto” por su país.

“Acá sufrió mucho, ya que no le fue bien y mucho no logró. Me hubiese gustado que haya dejado un buen legado, pero lastimosamente no le fue bien”, declaró la influencer.

Sin embargo, minutos después Riquelme fue más allá en la entrevista en el medio nacional y se la jugó dando un particular resultado del partido entre los chilenos y guaraníes.

“Me la voy a jugar. Creo que el partido terminará 2-1 a favor de Paraguay. Espero que en el primer tiempo podamos meter los goles suficientes para no sufrir en el segundo”, cerró.

DÍA Y HORA ANTE PARAGUAY

Chile saltará este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental al Estadio Monumental para recibir la visita de Paraguay, selección que necesita vencer para mantener viva la ilusión de llegar a un nuevo Mundial.