La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 dejó muchos recuerdos inolvidables para los fanáticos del planeta fútbol. El primer torneo en África, la Jabulani, el Waka Waka y Larissa Riquelme. La paraguaya saltó a la fama en este torneo mientras apoyaba a su seleccionado, el que dirigido por Gerardo Martino alcanzó los cuartos de final. Incluso fue nombrada por la prensa internacional como "la novia del Mundial".

¿Qué fue de Larissa Riquelme?

En la actualidad sigue teniendo una carrera destacada en los medios paraguayos, además de ser muy popular en redes sociales. En Instagram tiene casi dos millones de seguidores, donde resalta como una importante influencer.

Si bien Paraguay no clasificó a la Copa del Mundo, esto no es un impedimento para que Riquelme siga atenta de lo que sucede en Qatar 2022. La modelo realizó una arriesgada promesa si su país favorito logra conquistar el título. "Si Brasil llega a ganar, voy a volver a posar como Dios me trajo al mundo", aseguró en el sitio Superesportes.

Larissa Riquelme es muy popular en el país de la samba, donde incluso posó en la revista Playboy de aquella nación. "Amo Brasil. Es todo, es un país que me acogió como una celebridad, como una brasilera más y todo el mundo sabe que yo siempre voy por Brasil", explicó.

Nunca estuvo en Sudáfrica

Aunque muchos no lo saben, la paraguaya no viajó a Sudáfrica 2010. En la imagen que se viralizó de ella apoyando a su selección estaba en su país, en Asunción, pero eso poco importó. Tras alcanzar la fama mundial vestida con los colores de la Albirroja, desde todos los rincones del planeta la comenzaron a llamar para programas y eventos, además de protagonizar sesiones fotográficas de importantes revistas. Incluso, visitó Chile y estuvo como invitada en el espacio Animal Nocturno con Felipe Camiróaga.