Ricardo Gareca tomó la decisión de sacar a Ben Brereton en el minuto 35 del compromiso entre la Selección Chilena y Bolivia por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Juan Cristóbal Guarello preguntó a sus seguidores si el DT hizo lo correcto, debía salir otro futbolista o si humilló al delantero del Southampton.

El propio comunicador dio su opinión sobre la decisión del Tigre. “Yo creo que lo humilló. No estoy diciendo que sea Iván Zamorano, ni el Chupete Suazo, ni Alexis Sánchez, ni Marcelo Salas, ni (Carlos) Caszely. Nadie lo está elevando al nivel de superestrella, pero es el único jugador que tienes en la Premier y cuando Lasarte lo hizo jugar de delantero le funcionó, le hizo goles”, dijo en la Hora de King Kong.

“Pero aquí como que no, no me gusta, es muy rubio ¿Qué problema hay con el jugador? ¿Cuál es el problema tiene Gareca con Ben Brereton?”, agregó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (2011).

Guarello no comprende la decisión del Tigre y se refiere al gol de Eduardo Vargas: “Yo no lo entiendo. Ustedes dicen ‘oye te estás fijando en un detalle’, pero es un detalle que dice mucho. Lo sacas, te regala un empate la providencia, porque es el gol más feo de la historia del fútbol chileno, después del famoso gol fantasma del Chamaco Valdés cuando la Unión Soviética no se presentó. Este es el segundo más feo, porque (Carlos) Lampe se cortó los ligamentos”.

En ese sentido, no cree que el tanto de Turboman reivindique una decisión del entrenador: “No me vengan con que Vargas tapó boca. Ese gol lo hacía mi mamá que tiene 84 años. No se podía parar Lampe. Aprovechó la oportunidad, mala cu… ok, el gol no fue viciado, pero no vengan a decir que eso no reivindica la decisión de Gareca de poner a Vargas como delantero, porque no es así, para nada”.

Ricardo Gareca decidió sacar del campo de juego a Ben Brereton en el primer tiempo. (Foto: Photosport)

Juan Cristóbal Guarello cree que ven vendrá a la Selección Chilena y no duda que la derrota ante Bolivia es una “vergüenza”

El comentarista continuó refiriéndose el cambio del delantero: “¿Qué refleja la salida de Ben? Refleja confusión, mala leche, decisiones erradas, falta de coraje y hasta cobardía, porque te cag… de miedo y pusiste el esquemita que te gusta a ti, el 4-2-3-1 la poron… esa que no sirve para nada, que no te funciona y que no te funcionó contra Bolivia. Chile en casi 100 años de enfrentamientos contra Bolivia solo había perdido una vez un amistoso el año 94, por los puntos nunca. Bolivia con una selección local, hay un tipo que está en el Santos B, este cabro que juega bien Terceros, hay un par de jugadores rescatables, con un equipo joven, ahí está el detalle, te corrió, te corrió y te mató”.

Además, Guarello considera que la modificación no sirvió: “Lo sacaste a Ben para corregir, te regala un gol la providencia y al minuto siguiente te hacen el mismo gol que te hicieron cuando Ben estaba en la cancha ¿De qué te sirvió el cambio? De nada, de lo único que te sirvió fue para echarte al 60 por ciento de la gente encima y humillar a un jugador que había sido muy noble, que se las había aguantado todas, que además incluso hizo una publicación en Instagram llamando a la gente a ir al estadio en una foto donde ni siquiera él salía en la formación. Después hablan los técnicos, ‘que los códigos, que hay cosas que no se hacen’, las pelotas. Lo mataste”.

El comunicador considera que Brereton va a seguir viendo a la Roja: “No me extrañaría que no quisiera venir a la próxima convocatoria, pero ¿Saben qué? Cómo es él, va a venir y se va a tragar que nuevamente hagas tu esquema hue… no lo pongas o lo pongas cinco minutos, lo de siempre y las explicaciones. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, se puede subir, se puede bajar y se puede salir, que todos los partidos son distintos, que todas las personas son distintas y que cuando se esconde el sol, sale la luna, la nada misma y después ofenderse”.

Por último, no tiene dudas en el rótulo a emplear para definir la derrota de Chile ante Bolivia: “Es una vergüenza. Hay dos momentos que he pasado vergüenza en el estadio hoy y cuando Venezuela nos ganó 2-0 el año 2001, que también estaba en el estadio y tuve una pelea con Pedro García, con quien estoy en paz. Perdona Pedro García por lo que te hicimos. Lo que hizo hoy Gareca es indescriptible, inefable”.