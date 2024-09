El ex mediocampista de La Roja y el fútbol chileno se fue en picada contra ex entrenador de la Selección Chilena.

Luis Jiménez barre el piso con ex entrenador de la Selección Chilena y lo manda al paredón: "Penca, no me gustó su forma"

La Selección Chilena tiene un importante duelo esta noche por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, donde debe enfrentar en calidad de visitante a nada más ni nada menos que a Argentina en el Estadio Monumental de River Plate.

Aprovechando el clima de selección que se vive en el país, Carlos Villanueva y Luis ‘Mago’ Jiménez hablaron sobre la actualidad de La Roja en una nueva edición del podcast We Hub que ambos protagonizan.

En esa instancia, el ex jugador de Palestino y Magallanes, quien se retiró hace poco, desempolvó una vieja anécdota en donde aniquila a un ex entrenador de la Selección Chilena: “Penca”, dijo en primera instancia el ‘Mago’.

Mago Jiménez reventó a César Vaccia. | Foto: Archivo

¿De quién se trata? Luis Jiménez suelta todo: “Voy a contar una anécdota que no he contado. Yo llegué de Italia y era el único de la Sub 20 que jugaba en el extranjero, el único. Llego, voy entrando y estaba Vaccia (César) no recuerdo con quién, le doy la mano y me dice ‘¿tú eres Luis Jiménez?, ¿de qué juegas?’”, reveló.

En esa línea, Jiménez complementa diciendo que “Hueón, es el técnico, si no sabe él de qué juego y me llama a la selección… no jugué en la Sub 20. Mal, tengo malos recuerdos de él. No soy rencoroso, pero no me gustó su forma”, aclaró en el cierre.

Lo cierto es que Luis Jiménez tuvo una exitosa carrera internacional y tuvo varios pasos por la Selección Chilena, donde tuvo un ‘Last Dance’ de la mano de Martín Lasarte en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuándo es el Argentina vs. Chile?

La Roja visitará este jueves 5 de septiembre a las 8 de la noche de Chile continental a Argentina, duelo válido por las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.