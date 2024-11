La Selección Chilena empató sin goles en su visita a Perú . El punto deja gusto a poco, principalmente porque la Roja necesitaba quedarse con los tres puntos para comenzar a cambiar el rumbo en las Eliminatorias a la Copa del Mundo . Manuel de Tezanos entregó su visión del encuentro.

“Si ganábamos teníamos alguna opción de soñar y que se yo. Creo que no fue un partido desastroso, tampoco jugamos contra el mejor rival de Sudamérica. Sigue siendo nuestro arquero el mejor del equipo”, comentó en su canal de Youtube, Balong.

El periodista además lanzó duras críticas hacia Ricardo Gareca : “No puedo entender la falta de profesionalismo de este entrenador”.

De Tezanos esperaba que la Roja pudiera dar un salto con el Tigre: “Uno esperaba que con Gareca se compitiera, pasara lo de Alfaro con Paraguay, que pasara un poco lo del técnico Batista en Venezuela”.

“Gareca llegó con pergamino de seleccionador nacional, de técnico con éxito sin gran materia prima, que más o menos es nuestro escenario hoy, no gran materia prima o la materia prima en retirada y un técnico que, con su sapiencia, su inteligencia, con su experiencia, con su sabiduría en Eliminatorias iba a marcar esa diferencia que necesitábamos para pelear una clasificación que no era descabellada, siete cupos disponibles para 10 selecciones”, agregó.

Manuel de Tezanos ve a la Selección Chilena fuera de la Copa del Mundo

El profesional de las comunicaciones pierde cualquier tipo de esperanza: “Hoy estamos fuera del Mundial después de empatar con Perú en un partido que pudimos perder, que pudimos ganar, fue de lo mejorcito de Chile con Gareca hasta ahora, pero hay que medir a quién enfrentamos. Los que vieron Uruguay con Colombia se da cuenta que este partido no se puede comparar con ningún punto de vista, ni desde lo táctico, ni desde lo físico, ni desde lo futbolístico, ni desde el talento”.

“Ni Perú, ni Chile, están jugando la liga que está jugando Colombia con Uruguay. Estamos en otra división. Haber ganado o perdido, tampoco cambiaba tanto la percepción de lo que iba a ser este partido”, complementó.

Luego volvió con los dardos a Gareca por su performance “Estratégicamente tenemos un técnico que está 10 pasos atrás de lo que está pasando en la cancha. Todo tiene que ver con el oficio de los jugadores. Todo lo que pasó hoy, positivo y negativo, tiene que ver más con el oficio de los jugadores”.

De Tezanos considera decepcionante lo de Gareca y asegura que eliminó a la Roja ya de la competencia: “Ha sido una decepción absoluta Gareca, porque uno podrá tener gustos, ideas o no ideas, pero estamos de acuerdo que estábamos ante un entrenador que se supone que tenía un plus en este momento que lo necesitábamos y no lo dio, no solo no lo dio, sino que nos eliminó con tantos cupos y partidos por jugar. Es una locura lo que estamos viviendo”.

También criticó que no hiciera cambios hasta el minuto 95: “Desde la persona más inexperta y con menos conocimiento de fútbol de Chile hasta el entrenador y el jugador más respetado, entendían que era necesario hacer algún cambio. Había cosas en la banca, había jugadores en la banca. Estaba Lucas Cepeda, estaba Gonzalo Tapia, estaba Luciano Cabral, estaba Erick Wiemberg. Estaba Hormazábal. Podrías meter Guerrero-Hormazábal, tratar emular lo que hacen en la U, nada, congelado el técnico y sus cuatro ayudantes, estaban pensando donde ir a comer en Lima”.

Más adelante continuó con este punto: “Una versión exasperante de Gareca. No puedo entender como hoy día en el fútbol no te pones en escenario, escenario a, escenario b, qué pasa si el rival hace cambios, cómo voy a reaccionar yo ante ciertas deficiencias que voy viendo del adversario ¿Par qué cuatro ayudantes y un tipo que se está grabando de arriba? Si no estás mirando el partido y estás congelado al borde de la cancha”.