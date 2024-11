Chuflinga considera que el Tigre no estuvo bien en ingresar a Esteban Pavez y Felipe Mora en el último minuto de tiempo agregado.

La Selección Chilena tuvo una mejoría, pero no pudo ante Perú en Lima. Chile empató sin goles y logró el primer punto en Eliminatorias con Ricardo Gareca como estratega. Leonel Herrera Rojas confesó que quedó con una sensación de amargura tras el encuentro.

“Uno de los Perú más malos que he visto en los últimos tiempos. Imagínate que con el equipo que nosotros tenemos y prácticamente tuvimos cinco oportunidades de gol en el primer tiempo, eso es por falta de calidad, por falta de jerarquía, no podemos concretar los goles que se hicieron”, relató Chuflinga en diálogo con BOLAVIP.

El exfutbolista de la Roja reveló que no quedó conforme: “Lógicamente que quedas amargado, porque estaba el partido para haberlo ganado, pero seguimos igual ahora. Escuchaba las declaraciones y Arturo decía ganamos un punto, cómo vamos a ganar un punto, si seguimos en la cola igual junto con los peruanos. Creo que es poco lo que se avanza, prácticamente nada”.

Leo Herrera padre ve nublado a Ricardo Gareca en la Selección Chilena: “Muy desilusionado, muy amargado y el técnico cada vez me tiene más confundido todavía. No sé lo que piensa”.

Ricardo Gareca sólo cosecha un punto con la Roja en Eliminatorias. (Foto: Photosport)

Leonel Herrera asegura que hubo una falta de respeto de Ricardo Gareca con los jugadores de la Roja que ingresaron a los 95’

Chuflinga cree que Gareca le faltó el respeto a Esteban Pavez y Felipe Mora con su decisión de ingresarlos a jugar un minuto en los descuentos: “Es una falta de respeto terrible para los jugadores, porque si estuviese haciendo una cosa así para hacer tiempo, está bien, pero qué tiempo, si Chile lo único que quería era ganar el partido, era lo único que servía”.

“Entonces hacerlos jugar un minuto, es una falta respeto para los jugadores. Más encima este chico se manda el penal que afortunadamente no se cobró. Pero eso no se hace, con la categoría que son todos seleccionados merecen respeto y él no lo tuvo con los jugadores que hizo entrar”, agregó.

Herrera también piensa que Ricardo Gareca no debe continuar en la Roja: “Soy de la idea de que lo cambien. Es muy difícil, casi imposible, poder clasificar. Esa cuestión la tenemos claritos. Tendría que ser un milagro muy grande, que se den muchos resultados. Entonces está la posibilidad de darle la oportunidad a un técnico, echar a este, traer a un técnico nacional que conozca a los jugadores, a lo mejor le va a sacar mucho más provecho..

“Tengo mis dudas a que vino, no sé si tiene un compromiso muy grande con los dirigentes de la Asociación Nacional, pero, cómo lo veo, no está capacitado para poder hacernos cambiar a nosotros en estos momentos”, añadió.

Por último, tuvo elogios para Arturo Vidal: “Totalmente, le cambió la cara, lejos el mejor jugador de Chile. Tiene presencia, prestancia, es arrogante, tiene buena técnica, marca, corre, siempre está en un lugar desocupado para recibir, para meter pelotazos, para tirarse al suelo, todo eso es motivante para el jugador que está al lado. El que no se motiva jugando con Arturo no sirve también para una selección”.