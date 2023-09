La Selección Chilena recibe a Colombia este martes 12 de septiembre a las 21:30 en el estadio Monumental por la segunda fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Manuel de Tezanos se animó a armar un once para el partido en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El equipo del comunicador es con Brayan Cortés en el arco; Juan Delgado, Benjamín Kuscevic, Gary Medel, Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz, Víctor Méndez en mediocampo; Alexander Aravena, Arturo Vidal, Ben Brereton en delantera.

De Tezanos explicó por qué no alineó a Alexis Sánchez. “Me llamó Simone Inzaghi y me dijo que por favor no lo use. Estoy pensando que prefiero tener a Alexis con Perú y con Venezuela que en este partido”, señaló con un dejo de broma.

La jugada alineación de Manoel incluye al King como centrodelantero. “Lo que me gusta de Vidal de 9 es que puede jugar de cualquier cosa. No está para hacer el recorrido, pero además puede llevarse a los volantes (rivales) y que entren en diagonales estos dos (Ben Brereton y Alexander Aravena)”.

Manuel de Tezanos se la jugó con un once en la Selección Chilena ante Uruguay (Foto: TNT Sports)

El periodista aclaró que es un sistema 4-3-3 y volvió a su propuesta de Vidal de delantero centro. “No tenemos 9, éste es el que hay. Me gusta Vidal de 9, aparte que es su sueño jugar de 9 y meter tres goles en un partido”.

¿En qué lugar de la Tabla de Posiciones de las Eliminatorias se encuentra la Selección Chilena?

La Roja se ubica en el octavo puesto de las Eliminatorias al finalizar la primera fecha. Chile cayó por 3-1 ante Uruguay en el estreno, una situación que lo dejó solo sobre Bolivia que cayó 4-0 ante Brasil y Ecuador que perdió 1-0 ante Argentina, pero que arrancó con tres unidades menos la competición.