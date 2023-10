Marcelo Bielsa es uno de los técnicos que cambió absolutamente la mirada del fútbol chileno y de la Selección Chilena hacia los ojos del mundo. El Loco siempre tuvo a Matías Fernández como uno de los símbolos del recambio y también de la Generación Dorada

En el último adiós del Mati, Bielsa no quiso marginarse en lo absoluto y le dedicó un emotivo mensaje, que se exhibió a través de las pantallas del Estadio Monuental. El ex DT de La Roja está en plenas Clasificatorias y no pudo viajar al país para estar con su pichón a quien lo marcó con la frase: “Qué pasa ahora Matías, siempre pasa algo”.

A través de un video, Bielsa, a corazón abierto y sin esconder nada, dejó sentir su emoción con uno de sus jugadores predilectos en el cuadro chileno. “Matías, este es un mensaje que quiero mandarte para tu partido despedida del fútbol profesional. Del fútbol no te vas a despedir nunca por qué sé cuanto te gusta, cuánto lo quieres y cuanto le diste”, empezó diciendo.

Luego de varias frases, en el remate del mensaje, Bielsa fue claro al decir que “te admiro mucho Mati y también te quiero, porque siempre existió la distancia por tu posición y la mía dentro de esta profesión, pero sinceramente te felicito por la extraordinaria carrera que hiciste”.

Marcelo Bielsa siempre siguió los pasos de Mati Fernández (Photosport)

Mucho amor para el Mati

Bielsa también resaltó varios aspectos personales de Matías Fernández y el ex DT de la Selección Chilena no se guardó nada para poder dejar en un pedestal al exjugador de La Roja y la Selección Chilena.

“Yo hace muchos años que trabajo en este oficio y tengo el mejor recuerdo de vos en lo personal, una persona noble, íntegra, un tipo bueno de verdad, un gran compañero”, indicó.

Además, Bielsa indicó que “(Matías) Es un gran jugador, gran profesional, enamorado de su familia, enamorado de su oficio, no puedo más que darte los mayores elogios referidos a tu persona”.