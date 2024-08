El recambio generacional sin duda que ha sido un importante tema dentro de la Selección Chilena, en la que se sigue buscando jugadores para que en un futuro puedan reemplazar por completo lo que dejó la destacada ‘Generación Dorada’ con la camiseta de ‘La Roja’.

Sobre este tema, un histórico de nuestro fútbol como lo es Marcelo Salas conversó con el programa ‘Fuera de Juego’ en el canal ‘Hey Social TV’, en la que fue consultado si ve a jugador con un futuro prometedor dentro de nuestro país, en la que respondió con negativismo.

“Yo respondo con la verdad, no veo mucho a alguien con esas condiciones que puedas proyectar y tú puedas decir ‘este puede ser el 9’”.

“Ahora quizás porque los chicos que tienen opción, no tienen continuidad, en el fondo como lo que me pasó a mí, yo sabía que veía un buen proyecto, me voy a Argentina y seguí creciendo, llegó a la Selección y respondo, fui quemando las etapas”, partió señalando Salas.

Siguiendo en aquello, el ‘Matador’ remarcó en que hoy en día los jugadores no queman las etapas necesarias para dar el gran salto en sus carreras, ya que hoy con unos pocos partidos buenos en primera, ya puedes partir al extranjero y ahí, es donde muchos no pueden progresar.

Salas no ve un buen futuro en ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Después, de Iván, de mí, que se empezaron a abrir las puertas y se hizo más fácil emigrar, uno no quema muchas etapas en los jugadores, pasa hasta el día de hoy, pasa uno, hace cinco goles y se va a Italia”.

“Te vas, espectacular, es un entrenamiento distinto, quizás vas a mejorar mucho, pero no juegas y puede pasar un año o dos años y después vuelves y ahí empiezas a jugar recién”, declaró.

Finalmente, Salas remarca en que si bien hoy en día las facilidades están para poder emigrar a otras ligas, existe un deficiente importante en los jugadores nacionales, quienes quizás progresan en lo económico, pero en lo futbolístico no han podido tener una explosión inmediata en estos saltos.

“Se aseguran un buen contrato, plata y está bien, no digo que esté mal, si un chico está partiendo y le ofrecen ir a Italia y asegurar su futuro con un buen contrato, dale, no está mal, pero obviamente tu parte deportiva no va a seguir evolucionando. Nómbrame alguno que haya ido así y haya jugado enseguida, no le pasó ni a Alexis”, cerró.