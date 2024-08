Las noticias que llegaron este miércoles desde Italia, no son para nada buenas. Alexis Sánchez se lesionó y es duda en la selección chilena para los duelos de las clasificatorias sudamericanas del mes de septiembre.

El cuadro del Udinese a través de un comunicado, informó que el Niño Maravilla sufre de “Una lesión por distracción contusa miofascial en el gemelo medial de su pierna izquierda durante el entrenamiento. Se realizarán más investigaciones para evaluar el alcance de la lesión y los tiempos de recuperación”, lo que altera la planificación del técnico de La Roja, Ricardo Gareca.

BOLAVIP CHILE conversó con Jorge Vargas, quien está al tanto de todo lo que ocurre con los futbolistas chilenos en Italia y dio su impresión al respecto, de lo que puede estar complicando al tocopillano.

“La lesión, seguramente lo han apurado muchísimo para tenerlo rápido para tenerlo en condición física y quizás se les lasó la mano a la gente del Udinese”, sostuvo Potencia Vargas.

Lo que más urge es saber si el jugador podrá estar en la convocatoria o no para los duelos ante Argentina y Bolivia. Según el ex Universidad Católica, es complejo saber el tiempo que estará fuera de las canchas. “Una lesión de esa magnitud, puede ser muy poco tiempo para recuperarla o mucho tiempo. El gemelo es un músculo muy delicado, muy pequeño y que corre poca sangre”, manifestó.

Vargas: “Una lesión así, lo…”

Ahora, según su conocimiento y experiencia, se atrevió a dar un veredicto, lo que no es muy bueno para el equipo de todos. “No se sabe cuánto tiempo puede ser, pero es una lesión complicada la del gemelo. Yo creo, que mínimo un mes y si no se recupera bien donde puede recaer, es una de las peores lesiones para un futbolista”, sentenció.

Finalmente, aseveró que esto debe tener mal a Alexis, quien no podrá tener su revancha, ya que es muy probable que no sea convocado. “De seguro estaba motivado y si bien no hizo una buena Copa América, es un plus tenerlo en una eliminatoria. Pero una lesión así, lo deja fuera de cualquier convocatoria”, concluyó Jorge Vargas.

Alexis no estaría en los duelos de septiembre (Photosport)

¿Cuáles son los partidos de La Roja en las clasificatorias?

Este jueves 5 de septiembre a las 20 horas, La Roja enfrentará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Por su parte, el martes 10 del mismo mes, Chile recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional a contar de las 18 horas.