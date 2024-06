El ex futbolista hizo una osada comparativa dentro de la Selección Chilena

La Selección Chilena en esta jornada comenzará su periplo dentro de la Copa América, la que en esta nueva edición que se disputa en Estados Unidos, el equipo de todos espera tener un buen desempeño junto a Ricardo Gareca a la cabeza.

Ya pensando en este torneo, el ex futbolista Marcelo Vega se dio el espacio dentro del programa ‘Mediapunta’ para referirse a lo que puede dejar esta nueva participación de Chile en esta competencia, en la que pone toda su fe en Darío Osorio.

“Tiene que entrar Osorio, no puedes dejar al mejor jugador que tienes en estos momentos, porque está sobre Alexis, quien no ha estado jugando”, comenzó indicando Vega.

Siguiendo en aquello, el ‘Toby’ no duda en que hoy en día el jugador del Midtjylland es mucho más importante que el mismo Alexis Sánchez por lo que son sus distintos presentes dentro del fútbol.

Osorio es la nueva joya de nuestro país | Foto: Photosport

“Para mí Osorio hoy está por sobre Alexis, obvio, está jugando bien, haciendo goles, está maduro, está más grande, lo potenciaron bien y es un tipo que está jugando feliz, no como estaba en la U con Pellegrino”, profundizó.

Finalmente, Vega refruta lo que es su pensar entre ambos jugadores y profundiza en las grandes diferencias que pueden existir hoy en día entre Sánchez y Osorio, en la que la juventud del ex Universidad de Chile marca una diferencia hoy y además, lo postula a ser la nueva gran figura de nuestro país.

“Alexis viene con pocos minutos, no jugó mucho, no se sabe dónde va a jugar, también la edad no es la misma a la que tiene Osorio ahora, ósea físicamente es diferente, a pesar de qué Alexis se cuida bastante, pero hoy la joya nuestra es Osorio”, finalizó.