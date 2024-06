La Selección Chilena y la Selección de Perú disputaron un trabado encuentro en el debut de ambas escuadras en la Copa América 2024. ¿El resultado final? Un deslucido empate 0 a 0, en el AT&T Stadium de Arlington.

El combinado criollo dirigido por Ricardo Gareca se llenó de dudas tras la igualdad ante los incaicos y ahora deberá pensar en el importante compromiso ante Argentina de Lionel Messi, equipo que viene de derrotar por 2 a 0 a Canadá en su debut.

MARCELO TOBY VEGA PONE ROJOS EN EMPATE DE LA ROJA

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el exjugador y ahora comentarista deportivo Marcelo “Toby” Vega se la jugó con su tradicional ‘anti ranking’ de notas, donde el ex seleccionado chileno reveló el nombre de los tres jugadores que reprobaron.

Eduardo Vargas: “No entra mucho en el juego. Si bien no le llegan muchas ocasiones, no le generan en el juego, pero no entra en el juego ¿La nota? Un 3.0”

Víctor Dávila: “En estos partidos tiene que aparecer, impreciso. No encontró un jugador que pudiera asociarse y ahí perdió. ¿La nota? Un 2.5”

Alexis Sánchez: “Yo creo que tiene que entender que no es su posición a menos que él quiera terminar jugando ahí. Él se siente un creador o un 10 y para mí no es 10 porque termina perdiendo muchos balones. Donde mejor lo hace es en el área, donde pueda rematar. ¿La nota? Un 2.0”.

Para Vega, Sánchez fue el peor del partido ante Perú | FOTO: Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport

