"Me gustó mucho lo que hizo": Pablo Flamm elige al jugador que lo sorprendió en el estreno de Ricardo Gareca en La Roja

El estreno de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena no pudo haber sido mejor, toda vez que La Roja se impuso por un claro 3-0 ante Albania e hizo recordar, por momentos, las mejores épocas del combinado nacional.

El equipo dirigido por el ‘Tigre’ estuvo sólido en todas sus líneas, donde Eduardo Vargas respondió tras no haber sido llamado hace un buen tiempo, y otros como Claudio Bravo o Alexis Sánchez estuvieron a la altura del desafío.

Pablo Flamm, periodista y conductor del programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports, instaló en el panel quién fue una de las sorpresas en La Roja ante Albania y su respuesta se dirigió hacia un jugador que cumplió, pero que no se robó todas las luces.

La Roja se llevó un triunfo ante Albania. | Foto: Photosport

“Me gustó lo que hizo Lichnovsky, para haber debutado me pareció muy bien”, dijo Flamm sobre el ex jugador de Universidad de Chile que ahora la rompe en el fútbol mexicano y tuvo un buen debut ante Albania.

El otrora defensor de los azules se vio sólido en la defensa y no cometió errores, siempre entregando la pelota de manera limpia y buscando un compañero para descargar de manera correcta.

¿Habrá convencido a Ricardo Gareca? Lo cierto es que, independiente si juega o no ante Francia, el ‘Tigre’ ganó un nombre que bien podría ser una variante en la defensa para la Copa América y los duelos de Clasificatoria que tiene La Roja este año en septiembre.

Día y hora para La Roja vs Francia

El martes 26 de marzo Chile tendrá el mayor desafío en años cuando tenga que pararse de igual a igual ante Francia, el último vice campeón del Mundo que no querrá ver a La Roja celebrar en su casa.