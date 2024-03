Arturo Vidal le recomendó a Alexis Sánchez dejar el Inter de Milán. El King siente que Maravilla no debió regresar y tener un segundo ciclo en el conjunto neroazurro. “Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter (…) está puro hueveando, no tenía que haber vuelto”, sugirió el King en su canal de Twitch en el mes de enero.

El mediocampista de 36 años siente que el delantero chileno tiene capacidad para ser titular en el elenco de Simone Inzaghi: “Lautaro Martínez, es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo. Mkhitaryan, cómo va a jugar ese antes de Alexis, cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar”.

Vidal aseguró que ya lo había aconsejado antes: “Es más porfiado. Le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado”. El King se mostró molesto por el rol secundario del tocopillano: “A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno. ¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter”.

El campeón del mundo, Marco Materazzi, opinó sobre el consejo que le entregó el volante a Maravilla: “¿Y dónde va? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el Inter ganó la Supercopa y el Scudetto. Creo que Vidal no ha estado muy claro en estos días”, expresó el exfutbolista en diálogo con La Tercera.

Materazzi se refirió a si es una buena decisión para Sánchez buscar otro club: “Depende de lo que quiera. No estoy en su cabeza. Si Alexis está en el Inter, tiene que hacer feliz al Inter, tiene que ganar. Cuando el Inter gana la liga, todo el equipo gana la liga, no solo un delantero u otro. Él también”

Tambien comentó la determinación de Simone Inzaghi, DT que lo alaba, pero no la dado la chance de tener continuidad: “Es normal. En un equipo grande tienes competencia y el entrenador va a decidir quién va jugar, no yo. En el caso de Alexis, también”.

El exdefensor se puso en el escenario de entrenador y aseguró que no le daría la estelaridad a Maravilla: “En este momento, titular, no. Si marca 30 goles Lautaro y Thuram marca 10 y da 20 asistencias, si tú eres el entrenador del Inter, ¿vas a colocar a Alexis? No es polémico lo mío, es la verdad. Soy honesto. Eso no va a cambiar el valor de Alexis”.

Marco Materazzi piensa que Alexis Sánchez hoy no está para titular en el Inter de Milán. (Foto: Getty)

Además, mencionó que debe sacar partido de los minutos que recibe de oportunidad: “Tiene que aprovechar el tiempo que tenga. 30 minutos en un equipo como el Inter son importantes. Yo no puedo marcar goles en 30 minutos, pero Alexis, que es un fenómeno, puede hacerlo. Tiene que hacerlo, tiene que marcar goles en 30 minutos”.